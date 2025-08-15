نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف لـ يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج "بعد الغياب" مع الإعلامية يارا أحمد، حيث تحدثت بتأثر شديد عن وفاة والدها ولحظة تلقيها الخبر، ووصفت الفقد بأنه "كسر عميق غير قابل للإصلاح".

ريهام أكدت أن والدها كان سندها وضهرها، وكانت تشعر أنه "أكبر من الموت" ولن تفقده أبدًا، مشيرة إلى أن فكرة "التخطي" لم تحدث، وإنما "المعايشة" مع الألم هي ما ساعدها على الاستمرار، مضيفة: "الغصة والمرار ما بيروحوش لكن بنتعود نعيش بيهم".

وروت تفاصيل اليوم الأخير قائلة إنها كانت تنتظره على الغداء قبل أن تتلقى مكالمة من والدتها أبلغتها بالحادث، لتكتشف في المستشفى خبر وفاته على يد الدكتور أشرف زكي، ووصفت تلك اللحظة بأنها "تحول رهيب في حياتها". وأشارت إلى أن قبلة الوداع لوالدها كانت مريحة لها، بعدما رأته مبتسمًا ووجهه مشرقًا.

الفنانة أوضحت أن أصعب اللحظات ليست في الجنازة أو العزاء، وإنما في كل يوم تحتاجه فيه سواء كانت سعيدة أو حزينة، مؤكدة أن الفقد زاد من قلقها على أبنائها حتى منعت ابنها الأكبر من القيادة.

وتحدثت عن رحلتها في العلاج النفسي، مؤكدة أنها لجأت للأطباء والأدوية لكنها توقفت بسبب الأعراض الجانبية، ثم اتجهت لليوجا وجلسات العلاج بالطاقة، التي ساعدتها في تجاوز الأزمة نسبيًا.

وعن كواليس تصوير مسلسل "كتالوج"، كشفت أنها بدأت التصوير بعد 40 يومًا من وفاة والدها، وكانت تعاني نفسيًا، لولا دعم المخرج وليد الحلفاوي وزملائها، مؤكدة أن العمل كان عن الفقد وأن معظم فريقه مر بتجارب مشابهة.

وفي ختام حديثها وجهت رسالة مؤثرة لوالدها: "وحشتني جدًا وسايب فراغ مهول.. مفيش حد بيعوض الأب، وياريت أي حد أهله موجودين يحافظ عليهم قبل ما يندم".