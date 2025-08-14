الرياض - كتبت رنا صلاح - نفّذ الفنان المصري ياسر جلال نصيحة أصدقائه بطريقة طريفة وغير متوقعة، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يقود "توكتوك" بمهارة لافتة، مؤكدًا أن المشهد لم يكن جزءًا من تصوير عمل فني أو إعلان تجاري، بل جاء استجابة لنصيحة مقربين منه بضرورة البحث عن مصدر دخل إضافي إلى جانب التمثيل.

ياسر جلال يبحث عن بيزنس جديد بعيدًا عن التمثيل

وقد نشر جلال الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وأرفقه بتعليق قال فيه: "أصحابي نصحوني يكون ليا بيزنس تاني جنب التمثيل"، في إشارة ساخرة إلى فكرة تنويع مصادر الدخل.



وفي سياق فني آخر، كشف ياسر جلال عن ملامح شخصيته الجديدة في مسلسل "للعدالة وجه آخر"، المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، حيث يجسد دور الإعلامي والمذيع التلفزيوني فؤاد السرجاني.

ونشر الفنان صورًا من كواليس التصوير، مرفقة بتعليق أثار فضول الجمهور حول قدرة الشخصية على كشف "الوجه الآخر للعدالة".



المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يفتح السرجاني ملف تجارة الأعضاء البشرية، ويخوض صراعًا محتدمًا مع شبكة من رجال الأعمال النافذين الذين يسعون لإسكاته ومنعه من كشف الحقائق.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات الدرامية المنتظرة، نظرًا لتناوله قضية حساسة تمس المجتمع، إلى جانب جرعة الإثارة والتشويق التي اعتاد ياسر جلال تقديمها بأسلوب احترافي.