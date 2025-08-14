الرياض - كتبت رنا صلاح - طلبت الفنانة أروى جودة من متابعيها الدعاء لابن شقيقتها، الذي تعرض لحادث سير خطير وأعربت جودة عن قلقها العميق من الوضع الصحي للشاب، حيث كان الحادث مأساويًا وأدى إلى إصاباته بكسور متعددة لغتها جاءت مليئة بالشفقة، مما يظهر حرصها على سلامته.

أروى جودة تناشد الجميع بالدعاء لابن شقيقتها إثر تعرضه لحادث سير مروع

جاءت هذه المناشدة خلال منشور على حسابها الرسمي، حيث أعربت عن أملها في أن ينجو ابن شقيقتها ويستعيد صحته في أقرب وقت تفاعل مع هذه الرسالة عدد كبير من المعجبين، الذين عبروا عن تضامنهم معها وتمنوا الشفاء العاجل للشاب.

تميزت لحظات أروى جودة بمظهر زواج القلق والألم، واهتمت بتسليط الضوء على أهمية دعم الأهل والأحباء في مثل هذه الظروف الصعبة وتفاعل الكثير من المتابعين برسائل الدعم والتعازي، محبين تقديم مساندتهم للفنانة في هذا الوقت العصبي.

تشكل تلك المواقف إنعكاسًا لرابط الحب والعائلة، حيث يُظهر مدى التأثير الذي يمكن أن تتركه الحوادث على المجتمعات كما أن جودة ليست الوحيدة التي تطلب الدعاء، فالكثير في مثل تلك الظروف يحتاجون للدعاء والتضامن.

وختامًا، تفتقر الحياة إلى الضمانات، ولكن الحب والدعم يمكن أن يشكلوا فارقًا حقيقيًا في الأوقات الصعبة.