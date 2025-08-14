نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تامر حسني يلتقي بجمهوره في رأس الحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن حفلات موسم الصيف، يحيي النجم تامر حسني حفلًا غنائيًا يطل بها على جمهوره برأس الحكمة يوم الغد الجمعه 15 أغسطس، والتي تشهد حضورًا جماهيريًا لافتًا.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي لاقت رواجًا واسعًا، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان لينا معاد، وسط توقعات بتفاعل مميز مع الجمهور، خاصة مع الأعمال التي أصبحت علامات فارقة في مسيرته الفنية.

أحداث فيلم "ريستارت"

ومن جانبه، يعرض للفنان تامر حسني فيلم “ريستارت” والذي تدور أحداثه حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.

طاقم عمل فيلم "ريستارت"

يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.