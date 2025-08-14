بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ليلى علوي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لحادث سير، يوم الثلاثاء في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، حيث تفاجئت ليلى بسيارة تصطدم بها من الخلف، أثناء قيادتها للسيارة.

وقامت الفنانة ليلى علوي بالإطمئنان علي صحتها، حيث قامت بإجراء عدد من الأشعات للاطمئنان على عدم وجود كسور، حيث تسبب الحادث فقط في كدمات بالكتف والرقبة.

ليلى علوي

آخر اعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو مسلسل “دنيا تانية”، وشاركها في العمل: وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، مجدي كامل، ولاء الشريف، نورهان، عمر أبو النجا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال، وايضا شاركت في فيلم المستريحة بطولة عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.