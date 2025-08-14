نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أعمال طلعت زين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان طلعت زين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية له.



نشأة طلعت زين





ولد الفنان طلعت زين بمدينة الإسكندرية عام 1955، وكان حريصًا على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل "بلاك كوتس وبتى شاه" وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية.

بداية طلعت زين الفنية





وانضم طلعت زين إلى فرقة الدريمرز التي كونها طلاب الهندسة جامعة الإسكندرية، ثم انضم إلى فرقة "بتي شاه" بعد أن اعتذر بعض أعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون - ولما عادت الفرقة إلى القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى معها بفندق شيراتون القاهرة الذي كان لا يتعاقد إلا مع الفرق الأجنبية.



ثم انسحب طلعت زين من فرقة بتي شاه عام 1982 وانضم إلى فرقة ترانزيت باك التي كانت تضم أيمن أبو سيف وعمرو خيرى واشرف محروس وهاني فريد في عام 1985.