لهذا السبب.. بدرية طلبة تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك هاجمت مساء يوم الثلاثاء الماضي أحد متابعيها في بث مباشر عبر تطبيق التيك توك.

تصريحات بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة ردًّا على أحد التعليقات التي وصفها صاحبها خلالها بـ«المشخصاتية»، عبر «تيك توك»:

«المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع وبيقولولها نتصور معاكي يا فنانة، المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة بتروحها، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هما أسياد البلد».



وأضافت: «بتشوفونا في الشارع تقولولنا عايزين تتصوروا معانا ليه، أنا قاعدة في فيلتي والبسين ورايا، واللي بيطبل بيكون محتاج، أنا مش محتاجة، ووفاء عامر قاعدة في فيلتها، قاهركوا إننا بنمثل ومعانا ملايين، وبرضه بندخل التيك توك نجيب فلوس».

بدرية طلبة

تحويل بدرية طلبة للتحقيق



وقرّر مجلس نقابة المهن التمثيلية، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة، للتحقيق فورًا، وذلك بالإجماع، نظرًا لما صدر منها من تجاوز صارخ، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.



اعتذار بدرية طلبة



وفي أول تعليق من الفنانة بدرية طلبة بعد تحويلها للتحقيق قالت عبر «فيسبوك»: «اعتذار واجب لجمهوري المحترم اللي بيحبني، وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة إني أنساق ورا كتائب إلكترونية مأجورة، لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات، ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي لعمل فجوة بيني وبين جمهور محترم، حتى لما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية، لأنهم برضو دخلوا استفزوني وانسقت تاني وراهم».



وأضافت: «دى غلطتى كان لازم أكون أهدا من كده، وأكيد اللي بيحبوني هيلتمسوا لي العذر، بكرر أسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودي، ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتي، والحمد لله أن هيتم تحقيق في نقابتي، أقدر أثبت فيه كلامى بعيدًا عن أي توتر واستفزاز من حد، وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب».