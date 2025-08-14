نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقتها بعد تعرضه لحادث سير خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالبت الفنانة أروى جودة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لابن شقيقتها، سليم، بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته دراجة نارية، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى دخوله في حالة صحية حرجة.

وكتبت أروى عبر حسابها على منصة "إكس" رسالة مؤثرة قالت فيها: "أرجوكم ادعوا لابن أختي سليم ابن رولا، ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء على أيدي الأطباء، هو دلوقتي في حالة خطرة بعد حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت".

يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة كان مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي شارك في بطولته مي عمر وأحمد زاهر، من إخراج محمد سامي، وحقق نجاحًا ملحوظًا.

