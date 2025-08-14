نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد أنور: “فلاش باك” عمل مختلف يستحق العرض على المنصات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان خالد أنور عن اعتزازه بالمشاركة كضيف شرف في حكاية "فلاش باك"، إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، معتبرًا أن العمل يملك جميع المقومات التي تؤهله للعرض على المنصات العالمية، بفضل فكرته المغايرة لما هو سائد في الدراما المصرية.

وأكد أنور أن سبب قبوله الدور لم يكن حجمه، بل جودة النص وتميز الكتابة التي لمسها منذ قراءته الأولى للسيناريو، واصفًا المشروع بأنه مكتوب باحترافية عالية ويقدم طرحًا جديدًا غير مكرر.

وعن تعاونه مع المخرج جمال خزيم، أثنى خالد أنور على أسلوبه في إدارة موقع التصوير وحرصه على خلق أجواء مريحة للممثلين، مع الحفاظ على أدق التفاصيل البصرية، مشيرًا إلى امتلاكه رؤية سينمائية حقيقية تمنح الفنانين حرية الإبداع دون المساس بجودة المشهد.

وأضاف أن ما يميز "فلاش باك" هو احترامه لعقل المشاهد وطرحه قضايا نفسية وإنسانية في إطار حبكة مشوقة وصورة بصرية متقنة، بعيدًا عن النمطية ومحاولات إرضاء الأذواق السهلة. كما عبّر عن قناعته بأن المسلسلات القصيرة هي الأنسب لذوق الجمهور حاليًا، مؤكدًا أن "ما تراه ليس كما يبدو" يوظف هذه الصيغة بذكاء، إذ تأتي كل حكاية فيه كعمل مستقل بذاته يترك أثرًا بعد انتهائه.