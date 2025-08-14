تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مؤكدًا أنها ما زالت بانتظار نتائج التحاليل الطبية، والتي من المقرر أن تظهر غدًا.

وأوضح سعد، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن حالة أنغام مستقرة، وهي موجودة في غرفتها بالمستشفى وسط عائلتها وأحبائها، مضيفًا: "إن شاء الله لو النتائج سليمة هنسمع أخبار كويسة، وفي كل الأحوال أمورها بخير".

وشهدت الأيام الأخيرة موجة دعم كبيرة لأنغام من قبل نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث حرص العديد منهم على الدعاء لها ومساندتها في أزمتها الصحية.

وكانت الفنانة أصالة أحدث هؤلاء الداعمين، إذ وجهت عبر حسابها على "إنستجرام" رسالة مؤثرة وصفت فيها أنغام بـ "صوت مصر العظيم"، داعية الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويخفف عنها الألم، مؤكدة أنها اعتادت الانتصار على التحديات وأنها ستتجاوز هذه المحنة كما فعلت دائمًا.