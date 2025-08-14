مرتضى منصور ردا على محمد رمضان: ارحمونا من أحد ضحايا الماسونية

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم المستشار مرتضي منصور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفنان محمد رمضان، بعد ترويجه لعمل فني يجمعه مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس السابق دونالد ترامب.

مرتضى منصور ردا على محمد رمضان

وكتب مرتضي منصور: "للأسف من آمن العقاب أساء الادب الذي اجري عملية قطع وفتح وهز مؤخرته وعليها علم مصر إذا كان اتعاقب علي جريمة من جرائمة شبه اليومية لم يكن يجرؤ ان يتطاول علي منتقديه من المصريين بسبب كذبه وادعاؤه بان لارا ترامب دعتة دعوة شخصية لكي تشتم رائحته لان زوجة ابن ترامب سمعت كثيرا عن رائحة مياة المجاري ولكن لم تشمها من قبل!.

واضاف مرتضي:" تصدقوا ان هذا الوضيع وصف المصريين اللي جزمتهم بدماغه أنهم كلاب ! إذا لم يعاقب هذه المرة تأكدوا ان القانون في اجازة إنه يهـدد الجميع بصلته باحد كبار المسؤلين في الدولة وهذا المسؤول صديقة ويحمية لذلك طايح وجرائمه مستمرة ومتكررة! ياريت ترجعوا معي قليلا وتتذكروا المشهد التمثيلي الساذج الردئ عندما تساءل هذا الأراجوز مستهجنا موقف الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري".

واستكمل:" لماذا موقفهم الضعف والتخاذل والجبن من قتل الصهاينة لاهلنا في غزة ؟ وصرخ فينا بعنجهية اين السلاح ؟ السلاح هايصدي!! يامدعي ياكـداب البنت لارا دي اللي فرحان بيها ترامب والد زوجها هو الذي يمد الصهاينة بالسلاح الفتاك لقتل اهلنا في غزة الذي سبق وتباكيت عليه بحرقة وهاجمت جيـش بلدك !"

واختتم مرتضي منصور: "لم اري في حياتي شخص ربنا انعم عليه بكثير من النعم ولكنه بددها جميعا بغروره وغباءه واختياله بنفسه المريضة وكسب كل يوم آلاف الكارهين لتصرفاتة لعنة الله علي الشيطان الذي تعاقد معه وركبه ومنهم لله اللي مازالوا يتابعوا هوسه وجنونة في السينما والمسرح وعلي شاشات التليفزيون ! ارحمونا من احد ضحايا الماسونية حبيب لارا الصهيونية !".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد روج لعمل فني يجمعه مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس السابق دونالد ترامب.