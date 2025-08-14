نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئه ورسالة غامضة.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة نرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة جريئه وعلقت بكلمات غامضه.

نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت نرمين في الصور مرتدية "شورت أبيض، وتوب أوف شولدر، ارتدت نظارة شمسية، وعلقت: علي رائ المثل القليل كتير إذا قنعت والكثير قليل إذا طمعت والبعيد قريب إذا أحببت والقريب بعيد ان بغضت.

اخر اعمال نرمين الفقي

وكان اخر اعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" اخر اعمال نرمين الفقي، وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

أحدث اعمال نرمين الفقي

كما تشارك نرمين الفقي في مسلسل "بعد النهاية" من تأليف فداء الشندويلي بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وظهور متميز للنجم تامر عبدالمنعم ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد، عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي.