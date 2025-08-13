نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يواصل نسج حكايات ألبوم HJ2025 برؤية عصرية للأغنية العربية والخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في محطة جديدة من رحلته الفنية المليئة بالإبداع والتجدد الموسيقي المستمر، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، "السفير المفوض فوق العادة للنوايا الحسنة"، الحكايتين التاسعة والعاشرة من ألبومه المتجدّد HJ2025، ليواصل سرد الحكايات الموسيقية التي أسرت قلوب الجمهور، ويضيف للألبوم أبعادًا جديدة من التعبير والغناء العربي، مجددًا برؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية.

"أول مره"… لحظة وجدانية آسرة



جاءت الحكاية التاسعة بعنوان "أول مره"، وهي أغنية من كلمات الشاعرة العالية، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع هادي شرارة، ومكساج وماستر جاسم محمد.



يقدّم الجسمي الأغنية بصوت دافئ وأداء صادق يترجم مشاعر النص إلى تجربة موسيقية مؤثرة، بينما صاغت العالية كلمات تنبض بالحنين العاطفي، وجاء لحن ياسر بوعلي ليحتضن المعاني برهافة وانسيابية موسيقية راقية.

ويقول مطلع الأغنية:

هذي اوّل مَرّة اجهَل كيف احبّك من جديد

هذي اوّل مَرّة ارحَل والطريق يشدّني

‏ليه اكمّل بالأماني والأماني ما تفيد

‏كلّ شي حولي وفيني ‏عالفراق يحدّني

"أقول إهدا"… جرأة وفكر متجدد



الحكاية العاشرة بعنوان "أقول إهدا"، من كلمات الشاعر يـم، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكساج وماستر م. جاسم محمد.



قدّم الجسمي الأغنية بصوت حيوي وأداء يعكس قوة التعبير والتصميم العاطفي، فيما يبرز اللحن رؤيته المعاصرة التي تمنح النص طاقة موسيقية متجددة تتناغم مع صدق المشاعر.

ويقول مطلع الأغنية:

أقول إهدا وانا بهدا

ياصبري طول هالمدة

شرارة دمك الفاير

ترى هالحب له مبدا

يا متكبر يا متغطرس

زهور الحب تو نغرس

علامك شايش وتضرس

ياهادي! تونا نبدا

وتيرة أسبوعية… وتفاعل جماهيري متصاعد

بإيقاع أسبوعي منتظم، يواصل حسين الجسمي تقديم ألبوم HJ2025 كرحلة فنية متكاملة، حيث تحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، مما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.

منذ انطلاق المشروع، شكّلت الحكايات الغنائية حالة من الترقب والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، لتؤكد مكانة الألبوم كأحد أبرز المشاريع الفنية العربية في 2025.

تم طرح "أول مرة" و"أقول إهدا" عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على يوتيوب، وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.



ويُنتظر أن تكشف الحكايتان المقبلتان يوم 20 أغسطس 2025، ضمن استمرارية السرد الموسيقي لألبوم HJ2025، الذي يقدّمه الجسمي كرحلة فنية متكاملة تعكس رؤية عصرية للأغنية العربية والخليجية وتؤكد مكانته كأحد أبرز صناع الإحساس والاختلاف في الموسيقى الحديثة.