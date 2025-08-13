نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة الأخيرة من "فلاش باك" تكشف عن أسرار مقتل مريم وصدمات زياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الأخيرة من حكاية فلاش باك، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، أحداثًا مشوقة ومليئة بالمفاجآت، حيث كشفت رانيا لزياد (أحمد خالد صالح) تفاصيل جديدة عن الماضي، لتبدأ القصة بمشهد "فلاش باك" يظهر فيه مروان الدهبي (خالد أنور) وهو يقيّم أداء الفرقة الراقصة متجاهلًا مريم (مريم الجندي)، قبل أن يفاجئها لاحقًا بأنها الأفضل ويؤكد ثقته في فوزها بالمسابقة.

رانيا أوضحت أن مريم كانت تحترم مروان في البداية، لكن علاقتها به انقلبت بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء التدريب أدت لكسر مضاعف وضياع حلمها، ليقف مروان بجانبها في غياب شقيقتها، ثم يرتبط بها عاطفيًا، قبل أن يتحول لعنيف يضربها ويعتدي عليها. المفاجأة أن السلسلة التي كانت ترتديها مريم وتحمل حرف "M" كانت هدية منه، في إشارة لاسمه.

مع مرور الوقت، تزداد تصرفات مروان خطورة حتى يجرحها بسكين، ما دفع رانيا لمنعها من التواصل معه وتحرير محضر ضده. ورغم زواجه وانفصاله، ظل مهووسًا بمريم، وهو ما جعل رانيا تؤكد لزياد أن مروان ربما قتلها لأنه شعر بالغيرة من اختيارها لزياد بدلًا منه.

زياد يكتشف أن مروان فتح رسالة أرسلها له من حساب مريم، ويبلغ صديقه خالد بأن الخطة نجحت لتحديد مكانه. وفي مشهد مليء بالتوتر، يظهر مروان مع مريم في السيارة، قبل أن يعتدي عليها في الشارع، ويفتح الكاميرا ليواجه زياد عبر مكالمة فيديو مباشرة.

بعد أن يحدد خالد موقع مروان، يتوجه زياد إلى الفيلا، ويشتبك معه في عراك عنيف ينتهي بتسليمه للشرطة. يعود زياد لمنزله ويلقي المهدئات في الحمام إيذانًا ببدء حياة جديدة، لكنه يفاجأ بمكالمة فيديو من مريم تعتذر خلالها عن أسلوبها وتخبره بانتهاء علاقتها بمروان، فيحذرها من حادث سيقع لها بعد خمس سنوات، مؤكدًا أنه يحدثها من المستقبل.

أحداث مفاجئة تتصاعد عندما يلتقي زياد بـ "عم زكريا" في أحد المطاعم، فيكتشف أن مريم زارت المكان قبل عامين وهي متزوجة منه، يوم عيد ميلاد مروان. يقرر مواجهة مروان في المستشفى، ليصدمه الأخير بأن علاقته بمريم استمرت حتى بعد زواجها من زياد، بل وأخبره أنها كانت حاملًا قبل وفاتها. كما يكشف تفاصيل الحادث المأساوي، مؤكدًا أنه صدمها بسيارته متعمدًا.

الصدمة تدفع زياد لمحاولة قتل مروان مجددًا قبل أن يمنعه الأطباء، ليعود بعدها لمنزله ويتصل بمريم للمرة الأخيرة، قائلًا لها: "كنت بتمنى أمنية في حياتي ولما اتحققت كل حاجة باظت… البيت الحلو طلع بيت عنكبوت"، ثم ينهي الاتصال ويلقي خاتم الزواج جانبًا.

وفي ليلة رأس السنة 2026، يظهر زياد مع زوجته الجديدة وابنتهما ليلي (آية عبد الرازق)، قبل أن يعود بنا مشهد "فلاش باك" لعام 2021 للحظة تعارفه الأولى مع مريم، وتنتهي الحلقة بالإجابة عن جميع التساؤلات التي شغلت الجمهور حول التلاعب بالزمن.