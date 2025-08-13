نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح أغنية "مفيش طبطبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "مفيش طبطبة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل اغنية "مفيش طبطبة"

واغنية "مفيش طبطبة" من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس وساسو وتوزيع إسلام ساسو.

أحدث اعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، انتهي محمد رمضان من تصوير 90% لـ أحداث فيلمه الجديد اسد، والعمل من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.

قصة فيلم "أسد"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت، ففيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو طرح أغنية بعنوان "الواد طالع لأبوه" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس وميكس وماستر يسرى العربى.

وايضا طرح منذ فترة محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "إيه يا قلبى - حمو"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.