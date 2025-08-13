فن ومشاهير

بلوك جديد..ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

0 نشر
0 تبليغ

  • بلوك جديد..ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها 1/3
  • بلوك جديد..ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها 2/3
  • بلوك جديد..ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك جديد..ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بلوك جديد ساحر في أحدث ظهور لها. 

e57ff028a1.jpg
da0e4c0b03.jpg

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري 

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة وساحرة ونيولوك في أحدث ظهور لها، بتسريحة شعر جديدة شبابية أظهرت ملامحها الشبابية البريئة، مرتديه سوت فورمال بيضاء.

ياسمين صبري بلوك جديد 

واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها علي المكياج البسيط الذي ابراز ملامحها ووضعت ميكب غامق وأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها، وعلقت ياسمين "مساء الحب ".

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

وايضا شاركت في مسلسل رحيل، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا