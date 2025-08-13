نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك جديد..ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بلوك جديد ساحر في أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة وساحرة ونيولوك في أحدث ظهور لها، بتسريحة شعر جديدة شبابية أظهرت ملامحها الشبابية البريئة، مرتديه سوت فورمال بيضاء.

ياسمين صبري بلوك جديد

واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها علي المكياج البسيط الذي ابراز ملامحها ووضعت ميكب غامق وأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها، وعلقت ياسمين "مساء الحب ".

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

وايضا شاركت في مسلسل رحيل، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.