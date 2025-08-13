نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من بدرية طلبة علي تحقيق نقابة المهن التمثيلية لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة بدرية طلبة علي قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، لتحويلها للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، نظرا لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

رد بدرية طلبة علي تحقيق نقابة المهن التمثيلية لها

وكتبت بدرية طلبة: "وانا تحت أمر نقابتي لان انا فعلا غلطانة انى انساق ورا قلة لا يمثلو الشعب المصري واديتهم فرصه يستغلو فيديوهات ويختزلو منها ويستخدموها ضدي حتي اما حبيت اعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبيه لانهم بردو دخلو استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم اكون اهدا من كدا".

واضافت بدرية طلبة: "اكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر اسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن اغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي انا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لان الفيديوهات كامله موجودة علي صفحتى والحمدلله ان حيتم تحقيق في نقابتي اقدر اثبت فيه كلامى بعيدآ عن اي توتراواستفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".

قرار نقابة المهن التمثيليه في التحقيق مع بدرية طلبة

شائعات تتردد حول بدرية طلبة والفنانة تنفيها

وكانت الفنانة بدرية طلبة، نفت الشائعات التي تردد حول القبض عليها، مؤكدةً أنها موجودة في منزلها، بالإضافة للشائعات حول عملها كخادمة لدى الفنان الراحل حسين الإمام، ونفت ذلك مؤكدة أنها تتمنى فعل ذلك لرد الجميل له، كما ردت على تعليقات بعض متابعيها التي اساءت لها وأكدت إنها ستتحذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسيئ لها.