«الأمن عهدة المسؤولية».. إصدار جديد يمزج بين الفكر الأمني والبعد الإنساني

القاهرة - محمد ابراهيم - صدر عبر منصة «كتبنا» للنشر الشخصي كتاب «الأمن عهدة المسؤولية» للمؤلف التونسي عبد الرحمن بن أبكر الياسين، ليقدم رؤية شاملة لمفهوم الأمن من منظور متكامل يربط بين المسؤولية الفردية، والوعي المجتمعي، والمؤسسات الرسمية.

ويركز الكتاب على أن الأمن لم يعد مفهومًا محدودًا بحماية الحدود أو حفظ المؤسسات، بل أصبح يشمل أمن الفرد، والمجتمع، والفكر، والاقتصاد، والبيئة، والدين، وهوية المجتمع. ويعتبر المؤلف أن الأمن مسؤولية تبدأ من الفرد، مرورًا بالأسرة، والمجتمع، وصولًا إلى الدولة، ويستند في ذلك إلى المرجعيات الدينية والقيم الأخلاقية.

ويتناول الكتاب ثلاث عناصر أساسية لتحقيق الأمن: المنظومة المؤسسية الفعالة، الوعي المجتمعي، والمسؤولية القيادية. ويشير المؤلف إلى أن أي خلل في أحد هذه العناصر يؤثر مباشرة على جودة الأمن واستقراره، مشددًا على أن الأمن الحقيقي يحقق الطمأنينة والاستقرار النفسي والاجتماعي عندما يقترن بالمسؤولية والالتزام.

ويستهدف الكتاب طلاب كليات العلوم الأمنية، والخطباء، والمهتمين بالقيم المجتمعية والفكر الأمني المعاصر، حيث يقدم مادة تأصيلية تساعد على فهم الأمن كظاهرة متعددة الأبعاد تتطلب وعيًا ومسؤولية شخصية وجماعية.

ويؤكد المؤلف أن الاستقرار والأمن لا يتحققان إلا من خلال العدل والشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن الأمن ليس مجرد وظيفة نظامية، بل أمانة تتطلب تكاملًا بين الفكر، والقيم، والقيادة المسؤولة.

ويعد كتاب «الأمن عهدة المسؤولية» إضافة نوعية للمكتبة العربية في الدراسات الأمنية، حيث يجمع بين البعد الشرعي، الإنساني، والاجتماعي للأمن، ويقدم رؤية متكاملة تربط بين الفلسفة، الأخلاق، والمسؤولية الوطنية.