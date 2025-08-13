نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 أغسطس.. انطلاق ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها، ومن المقرر ان تعرض الليلة الحلقة الأخيرة من فلاش باك، ويقوم ببطولتها أحمد خالد صالح، وتشاركه مريم الجندي، خالد أنور.

ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن المقرر ان تنطلق ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو التي تحمل إسم بتوقيت 2028، وتقوم ببطولتها هنادي مهنا، يوم 16 أغسطس على منصة Watch IT، وقناة dmc.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

والمسلسل من إنتاج كريم أبو ذكرى، مكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط.

حكاية هند

وتقدم ليلى زاهر أول أعمالها بعد الزواج من خلال حكاية هند، ويشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، أحمد شاهين، عزت زين، ومن إخراج خالد سعيد.

حكاية ديچافو

وحكاية ديچافو، تشارك في بطولتها شيري عادل إلى جانب أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية Just You

أما حكاية Just You بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية بتوقيت 2028

ويشارك في بطولة حكاية بتوقيت 2028 كل من هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، وكريم عبدالجواد، من تأليف نسمة سمير وإخراج جمال سعيد.

حكاية الوكيل

وتحمل الحكاية السادسة اسم الوكيل، ويشارك في بطولتها مراد مكرم، محسن محي الدين، إسلام خالد، محمد طعيمة، أميرة الشريف، بسنت النبراوي، أحمد فهيم، نورا عبد الرحمن، وتامر فرج، وهي من تأليف محمد الدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران.

حكاية نور مكسور

كما يجري حاليًا التحضير لآخر حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، وهي حكاية نور مكسور، من إخراج محمود زهران، وجاري التعاقد مع أبطالها.