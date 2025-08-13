نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يعيش حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد حاتم حاليا حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما حيث يشارك في عدة أفلام أبرزهم ريد فلاج، عالم تانى، فيلم حدوتة الأيام الباقية.

فيلم حدوتة الأيام الباقية

يشارك احمد حاتم في فيلم حدوتة الأيام الباقية بجانب كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

فيلم ريد فلاج

بدا تصوير فيلم "ريد فلاج" مع الفنانة جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران، فكرة كيرو أمين، والعمل وتأليف أحمد محى، وإخراج محمود كريم، والعمل إنتاج من إنتاج محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي، وأمباير موفيز، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت.

مسلسل العند

يواصل أحمد حاتم تحضيرات مسلسله الجديد العند، من إنتاج إيهاب منير، وتشاركه بطولته السورية مرام على، وتدور احداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويضم كل من أحمد حاتم، مرام علي، إسلام إبراهيم، علا رشدي، عماد رشاد، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد عادل سلامة.

وأيضًا يظهر ضيف شرف في مسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة وآية سماحة، بالإضافة إلى فيلم الملحد الذي تأجل عرضه ويواجه مصيرًا مجهولًا.

فيما تعاقد حاتم مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان عالم تانى، من إخراج عثمان أبو لبن، وتشاركه آية سماحة البطولة، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، وفيلم أول ليلة ويجمعه بـ جيهان الشماشرجي وآية سماحة.

أفلام ينتظرها أحمد حاتم

عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير، وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.