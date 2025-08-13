نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم ومسلسل.. أحدث أعمال محمود حميدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمود حميدة خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تعاقد علي مسلسل جديد بعنوان +90 وفيلم الشيطان شاطر مع احمد عيد وزينه.

أحدث اعمال محمود حميدة

تعاقد محمود حميدة مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان +90، إنتاج إيهاب منير، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد شخصية مُطرب ويقدم عدة أغاني ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر بدء تصويره في شهر سبتمبر كموعد مبدئي، ويدور جزء من أحداثه خلال فترة التسعينيات، وتتنقل أحداثه بين الحاضر والتسعينيات، وتشارك فيه أيضًا مريم الخشت.

كما يواصل محمود حميدة تصوير فيلم الشيطان شاطر، ويجسد شخصية شيطان، والعمل من بطولة أحمد عيد وزينة، ومحمد أنور وعبدالعزيز مخيون وحنان سليمان، وأحمد الحجار، وأحمد أمين كضيف شرف، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة فيلم الشيطان شاطر

يدور في إطار كوميدي حول صراع الخير والشر، وتجسد خلاله زينة شخصية مُذيعة اسمها فريدة، فيما يظهر عبدالعزيز مخيون بدور أستاذ جامعة ووالد زينة، وتظهر حنان سليمان بدور والدتهما.

اخر اعمال محمود حميدة

وشارك محمود حميدة في سباق رمضان الماضي بمسلسل ولاد الشمس، الذي جمعه لأول مرة بـ معتز هشام، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

قصة مسلسل ولاد الشمس

يتناول قصة حياة قاسية عاشها شابين داخل دار أيتام وهما ولعة ومفتاح، يجسدهما أحمد مالك وطه دسوقي بعد إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار الذي يقوم بدوره محمود حميدة، فيقرران التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

يمثل مسلسل ولاد الشمس أول بطولة مشتركة بين مالك وطه، وشاركهما البطولة محمود حميدة، فرح يوسف، معتز هشام، مريم محمود الجندي، وجلا هشام، والعمل مكون من 15 حلقة، تأليف مهاب طارق، فكرة أحمد مالك، ومن إخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج الشركة المتحدة.