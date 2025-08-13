نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإجماع.. المهن التمثيلية تحول بدرية طلبة للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، نظرا لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وكانت خرجت بدرية طلبة في أكثر من بث مباشر “لايف” عبر تطبيق تيك توك تهاجم بعض من الجمهور وتتحدث معهم بطريقة غير لائقه كما وصفها الجمهور.

بدرية طلبة تهاجم مروجى الشائعات:

وهاجمت بدرية من يتحدثون عنها وعن الفنانة وفاء عامر معلنة أنها في داخل فيلتها بالساحل الشمالي ومن أمام حمام السباحة فهي ليست بحاجة إلى المال فلما ستلجأ إلى تجارة الأعضاء

خرجت الفنانة بدرية طلبة لترد على اتهامات العمل على تجارة الأعضاء البشرية خلال بث مباشر، وقالت بدرية طلبة، خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، إن لجانا موجهة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل مؤخرا على تشويه سمعتها بنشر الشائعات والفتن.

وأضافت الفنانة: "نشروا شائعات بالقبض عليّ بتهمة قتل زوجي الراحل وبيع أعضائه. هم يعتقدون أن الدور عليّ بعد وفاء عامر"، وأردفت: "أنا أمامكم في منزلي، وبالفعل أقاضي السيدة التي تقف خلف هذه الشائعة الغريبة".