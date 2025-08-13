هيثم مازن يحصد نجاحًا واسعًا بألبومه الجديد "مرت ليالي" على منصات التواصل الإجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحقق الفنان هيثم مازن نجاحًا لافتًا بألبومه الغنائي الجديد "مرت ليالي"، والذي يحصد منذ طرحه علي مشاهدات مرتفعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث تجاوزت كافة أغاني الألبوم حاجز الـ100 ألف مشاهدة على تيك توك وانستجرام في وقت قصير، وطرح الألبوم على جميع المنصات العربية والعالمية.

تفاصيل الألبوم:

وكما يضم الألبوم 15 أغنية، وهو من غناء وكلمات وألحان هيثم مازن، بمشاركة الملحن عصام إسماعيل كأداء لحن فقط في ثلاثة أعمال وهما: "أحبك"، "عقدة نقص"، و"لقيت نفسي"، وتولى التوزيع الموسيقي محمد العشي، بينما جاءت الوتريات بتوقيع يحيى الموجي، والجيتارات من عزف عمرو طنطاوي، فيما قام بعمليات المكساج كل من محمد العشي وهاني محروس.

وقد لاقت أغنية "حاسس" من الألبوم صدى جماهيريًا واسعًا، واحتلت مكانة خاصة لدى المتابعين، الأمر الذي يعكس التفاعل الكبير مع العمل ككل.

عن هيثم مازن:

ويُذكر أن هيثم مازن لا يقتصر تميزه على مجال الغناء فقط، بل هو أيضًا مؤلف كتب وروايات، وعضو الجمعية العامة للقصة والرواية، مما يرسخ مكانته كأحد الفنانين الذين يجمعون بين الإبداع الفني والأدبي.