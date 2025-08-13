الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد خروجه من مقر نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره بنشر صورة جمعته بالموزع الموسيقي المصري عمرو الخضري، معلنًا انشغاله حاليًا بالتحضير لأعمال غنائية جديدة داخل أحد الاستوديوهات في مصر.

راغب علامة يحضر مفاجأة فنية في مصر

وكتب الخضري عبر حسابه الرسمي: "نورتني النهاردة النجم الكبير راغب علامة، وبنحضر أغاني مهمة جداً جداً، إن شاء الله تعجبكم"، في إشارة إلى تعاون فني مرتقب بين الطرفين.



وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة علامة للنقابة استجابةً لاستدعاء رسمي للتحقيق، على خلفية الجدل الذي أثاره مقطع من حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي اعتبرته النقابة مخالفًا للعادات والتقاليد المصرية.

وخلال اللقاء، عبّر راغب علامة عن احترامه الكامل للنقابة ونقيبها مصطفى كامل، مؤكدًا أنها تمثل له بيتًا فنيًا مهمًا رغم عدم عضويته بها، وقال ممازحًا: "لو النقيب قالي وحشتني كنت جيت فورًا، مش لازم يكون في تحقيق... كرموني بحلويات وقهوة".



ونفى علامة وجود أي خلاف مع النقيب، موضحًا أن ما جرى كان نتيجة سوء فهم، وأن العلاقة بينه وبين النقابة والفن المصري قائمة على الاحترام والمودة، مضيفًا: "الشعب المصري أكتر من حبيب، والنقابة بيتي الأول".

من جانبه، أكد مصطفى كامل أن اللقاء كان وديًا ومثمرًا، وتم خلاله توضيح قواعد النقابة، مشيدًا بروح التعاون التي أظهرها علامة وحرصه على إنهاء الجدل، معتبرًا موقفه دليلًا على احترامه للفن المصري وقوانينه.



وتعود خلفية الأزمة إلى يوليو الماضي، حين أعلنت النقابة إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر لحين التحقيق معه، بعد تداول مقاطع من حفله في الساحل الشمالي، كما تمت مخاطبة غرفة المنشآت السياحية لبحث موقف المكان المستضيف للحفل.