الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت الفنانة المصرية آية سليم نداء استغاثة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بعد فقدان حقيبتها الشخصية في مطار باريس أثناء توجهها إلى إسبانيا، في حادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

آية سليم تتعرض للسرقة خلال رحلتها إلى إسبانيا

وكتبت آية عبر خاصية "ستوري": "شنطتي ضاعت من مطار باريس لأسبانيا، فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس، قلبي هيقف يا جماعة والله، مش قادرة، حد يساعدني"، في تعبير صريح عن حالة التوتر والقلق التي تعيشها بعد فقدان مقتنياتها الثمينة.



وتأتي هذه الواقعة في وقت تشارك فيه آية سليم فرحتها بظهورها في فيديو كليب النجم تامر حسني "حبك لو غلطة"، من ألبومه الجديد "لنا ميعاد"، والذي حقق انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية وتصدر قوائم الاستماع.

وقد أعربت آية عن سعادتها الكبيرة بهذه المشاركة، معتبرة أنها تمثل تحقيقًا لحلم الطفولة، حيث علّقت على مقطع من الكليب قائلة: "في حاجات بنفضل نحلم بيها من واحنا صغيرين، ونستنى اللحظة اللي نقرب منها، النهاردة أقدر أقول إن حلم الطفولة اتحقق".



وأضافت: "صورت الكليب مع تيمو اللي كنت بحبه من زمان، واللي صوره كانت متعلقة في أوضتي، وطول عمري كان نفسي أقف قدامه. مبسوطة جدًا وممتنة على التجربة، شكرًا من قلبي، واستنوا الكليب بكرة".



وكان آخر ظهور درامي لآية سليم من خلال مسلسل "بينا ميعاد"، الذي شاركت فيه إلى جانب شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، صبري فواز، ونادية رشاد، وتناول العمل قصة عائلتين تتحدان لمواجهة تحديات الحياة بعد وفاة الزوجين في كل أسرة، في إطار درامي اجتماعي وإنساني.