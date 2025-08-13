نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثالث أغنيات ألبوم "باب وخبط".. ساموزين يطلق أغنية "انهيار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة، بعنوان "انهيار" وهى ثالث أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد، والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، ومن توزيع شركة Digital Sound.

أغنية “باب وخبط”



وكان ساموزين قد طرح مؤخرًا أغنيتين، من المينى ألبوم الصيفى الجديد الأولى بعنوان "باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عامًا، والثانية بعنوان "ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبري.



تصريحات ساموزين

وقد صرح ساموزين بقوله: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.

كلمات أغنية “انهيار”

وتقول كلمات أغنية "انهيار":

بعدك طلع انهيار.. ده كان قرار ندمان عليه.. قولتلك أنا قلبي بايع لا ده ضايع مش لاقيه.. لينا ذكرى ف كل حته وميت علامه هقولك إيه.. معقول طب تنسى حضني اللي ياما ارتحت فيه.. ده أنا دقه قلبي صوتها بينطق اه.. زي الغرقان ونفسه في طوق نجاه.. وحشتيني كفاية.. مش معايا بس معايا.. حاجة مكسورة جوايا وانت مش موجود.. وحشتيني كفاية.. مش معايا بس معايا

حاجة مكسورة جوايا وانت مش موجود.. تايه من يوم فراقي ما انت تتعوض بمين.. بسمع سيرتك بلاقي الدمع غرق العنين.. قلبي بيسأل عليك عمال يقولي هوه فين..طمنو وحيات عنيك وبلاش تفكر تفكيرين.. ده أنا دقه قلبي صوتها بينطق اه.. زي الغرقان ونفسه في طوق نجاه.. وحشتيني كفاية.. مش معايا بس معايا.. حاجة مكسورة جوايا وانت مش موجود.. وحشتيني كفاية.. مش معايا بس معايا.. حاجة مكسورة جوايا وانت مش موجود.