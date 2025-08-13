نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروه نصر وشيبة وعنبة يطرحون بوستر أغنية "باب الجدعنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح منذ قليل بوستر أغنية "باب الجدعنه" الذي جمع كل من المطربه مروه نصر والمطرب الشعبي احمد شيبة ومطرب المهرجانات عنبة وذلك استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبله علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية احتفالا مع جمهورهم بصيف ٢٠٢٥.

"باب الجدعنه" كلمات حازم اكس وألحان مونتي وتوزيع ايهاب كوليبكس ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك وتصوير شريف مختار.

وبمجرد طرح البوستر خطف أنظار الجميع فقد ظهر الثلاثي بلوك واستايل مبهر وسط تفاعل شديد بين محبيهم واصدقائهم ورواد السوشيال ميديا.



