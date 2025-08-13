الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّه الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم مؤثرة للفنانة أنغام، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصريحاته بشأن عدم ردها على محاولاته للاطمئنان عليها.

مصطفى كامل يدعم أنغام بعد تصريحاته المثيرة

وخلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، قال مصطفى كامل: "بتقدم بخالص الأمنيات الطيبة لأختي وصديقتي وحبيبتنا الفنانة الكبيرة أنغام، وبدعي لها بالشفاء العاجل"، مضيفًا: "ربنا يرجعها بالسلامة، وعفا الله عما سلف عن أي تصريحات كانت حاصلة، ربنا يجيبك بالسلامة يا أنغام الفنانة الكبيرة وأختي".



وكان مصطفى كامل قد أثار جدلًا واسعًا في وقت سابق بعد تصريحاته التي عبّر فيها عن استيائه من عدم رد أنغام على رسالته، قائلاً: "أنا آخر مرة علمت أنها تعبانة، بعتلها رسالة مردتش، وللأمانة مبعتش رسايل تاني، أنا مؤمن بدوري المؤسسي كنقيب، بس مش هقعد أدور على فنان زميلي وهو ميردش، لا، هي بتبقى في حاجة اسمها تقدير دوري كنقيب إني أطمن".



وفي توضيح لاحق، أكد مصطفى كامل أن تصريحاته جاءت قبل أن تتعرض أنغام لوعكة صحية استدعت سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، مشددًا على أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والمحبة، وأنه يكن لها كل التقدير كفنانة وإنسانة.