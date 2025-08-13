ليلة استثنائية في حب فيروز وزياد رحباني علي أوتار ثنائي العود

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت عنوان في حب فيروز وزياد الرحباني يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلًا في الثامنة مساء الجمعة 15 أغسطس علي مسرح قصر الامير طاز حيث يعزف الثنائي مجموعة من أشهر أعمال فيروز التي اعدها لها زياد الرحباني منها سالوني الناس، نسم علينا الهوا، نحنا والقمر جيران وغيرها بالإضافة إلى باقة من أبرز أعمالهما الخاصة منها صباح صعيدي وغزل ويختتمان الحفل بفقرتهما الشهيرة حيث يتشاركان في العزف على آلة عود واحدة.

معلومات عن غسان اليوسف وزوجته

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى باسطانبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية.

كما شاركا في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليًا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.