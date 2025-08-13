نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من 76 مليونًا.. تعرف على إيرادات فيلم “الشاطر” لـ أمير كرارة الأسبوع الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "الشاطر" بطولة كلً من الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد نجاحًا كبيرًا بشباك تذاكر السينمات، الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 76 مليونا و638 ألف جنيه بدور العرض المصرية

أبطال فيلم الشاطر



"الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.



أحداث فيلم الشاطر



وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.