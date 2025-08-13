الرياض - كتبت رنا صلاح - عبّرت الفنانة المصرية تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بتجربتها الجديدة في فيلم "درويش"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما، مؤكدة أنها تقدم خلاله شخصية مختلفة تمامًا عن كل ما قدمته سابقًا، وتخوض من خلالها مشاهد أكشن مكثفة، وصفتها بأنها "ستبهر الجمهور".

تارا عماد تطالب بأدوار أكشن للنساء

وقالت في تصريحات على هامش العرض الخاص للفيلم: "أنا قدمت كمية أكشن هيبسطكم، وانبسطت أوي بالأكشن، كان نفسي أقدم حاجة أكشن وتكون مختلفة، ونفسي البنات والستات يعملوا أكشن أكتر في مصر والوطن العربي، لأننا قادرين نعمل دا".



وأضافت تارا أن الشخصية التي تؤديها في الفيلم تتميز بالقوة والاتزان، وتتمتع بحضور مؤثر ورأي مسموع، ووصفتها بأنها "بنت بـ100 راجل"، مشيرة إلى أنها أحبت الشخصية لأنها تجمع بين الصرامة والحنان، وقالت: "في الأول ممكن تقولي أنا خايفة أقرب لها، بس صرامتها دي وراها حنية رهيبة، وفي الحقيقة أنا أحب يكون عندي قوتها وثبات انفعالها".



وقد أقيم العرض الخاص لفيلم "درويش" يوم الاثنين الماضي في أحد المولات التجارية بالقاهرة، بحضور أبطاله، من بينهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، ومخرج العمل وليد الحلفاوي، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني، منهم أيمن وتار وسهير جودة.



وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين الأكشن والتشويق والكوميديا، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي حول شخصية محتال يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليخوض مغامرات غير متوقعة يتحول خلالها إلى بطل من نوع خاص.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى غريب، محمد شاهين، وأحمد عبد الوهاب.