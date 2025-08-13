الرياض - كتبت رنا صلاح - نجت الفنانة المصرية ليلى علوي من حادث سير مروع تعرضت له مساء الثلاثاء أثناء عودتها بسيارتها الخاصة من منطقة الساحل الشمالي، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية.

ليلى علوي تتعرض لحادث سير مروع

وأسفر الحادث عن أضرار مادية في السيارة، إلى جانب إصابتها بكدمات بسيطة في بعض أنحاء جسدها.



وبعد نقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، أكدت التقارير الطبية أن حالتها الصحية مستقرة، وأنها لا تعاني من أي إصابات خطيرة، وقد عادت بالفعل إلى منزلها بعد الاطمئنان عليها.

وطمأنت الإعلامية المصرية عبيرة شورة جمهور الفنانة عبر منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، مؤكدة أن ليلى بخير وأن الأضرار اقتصرت على السيارة وبعض الكدمات الطفيفة.



وفي سياق آخر، كانت ليلى علوي قد وجهت رسالة دعم مؤثرة لصديقتها الفنانة أنغام، التي خضعت مؤخرًا لجراحة دقيقة في البنكرياس بألمانيا، حيث نشرت صورة لأنغام عبر حسابها في "إنستغرام"، وأرفقتها بدعاء قالت فيه: "اللهم رب الناس.. أذهب البأس.. واشفِ أنغام.. أنت الشافي.. لا شفاء إلا شفاؤك".