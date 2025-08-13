الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور قانوني جديد لصالح الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش توقيع الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بشركة "روتانا" داخل البنوك المصرية، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية، والذي قضى بتعويض مالي لصالح موكلته شيرين، بعد أن رفضت محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم.

شيرين تحجز على حسابات روتانا في البنوك المصرية

وأوضح قنطوش، في بيان رسمي، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، بجلسة 5 فبراير 2025، بإلزام شركة روتانا بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه لشيرين عبدالوهاب، بعد أن ثبت انتهاء التعاقد بين الطرفين، ما يعني أن الشركة لم تكن تملك الحق القانوني في حذف أغاني الفنانة من منصاتها.



وأشار البيان إلى أن شيرين كانت قد بادرت سابقًا بسداد الشرط الجزائي المتفق عليه في عقدها مع روتانا، بقيمة 5 ملايين جنيه عبر شيك مقبول الدفع، كما دفعت 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك"، ما يعكس التزامها القانوني رغم الخلافات التي نشبت لاحقًا.



ويأتي هذا الحكم ليعزز موقف شيرين في نزاعها الممتد مع الشركة، ويؤكد على أحقية الفنانين في حماية أعمالهم من أي إجراءات تعسفية، خاصة في ظل تزايد النزاعات بين الفنانين وشركات الإنتاج حول الحقوق الرقمية والتوزيع.