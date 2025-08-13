الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد المطرب السوري الشامي لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025 الذي يُقام تحت شعار "جدة غير"، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مستوى الأغنية خلال العامين الماضيين.

شروط صارمة لحضور حفل الشامي بجدة

ويُقام الحفل يوم الجمعة 15 أغسطس في جدة سوبردوم، بمشاركة مجموعة من نجوم الأغنية الشبابية، من بينهم الرابر مروان موسى، الفنان عفروتو، وفرقة ديسكو مصر، في أمسية موسيقية استثنائية وصفتها الشركة المنظمة بأنها "الأضخم على الإطلاق".



وقد أعلنت الجهة المنظمة شروط حضور الحفل، أبرزها منع دخول من هم دون سن 12 عامًا، واشتراط وجود مرافق لمن هم دون 16 عامًا، مع الاحتفاظ بحق إخراج أي شخص يُظهر سلوكًا مسيئًا أو مخالفًا للتعليمات دون استرداد قيمة التذكرة.

كما يُسمح للمنظمين بتفتيش الحضور وأمتعتهم، ومصادرة المواد المحظورة، ويُشترط الوصول قبل موعد العرض بنصف ساعة على الأقل.

ويوافق حامل التذكرة على إمكانية تصويره ونشر الصور والمقاطع المصورة عبر وسائل الإعلام.



الشامي، الذي بدأ مسيرته الفنية عام 2021، لمع نجمه في عام 2023 بعد طرح أغنية "يا ليل ويالعين"، التي حققت أكثر من 259 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتصدّرت الترند في عدد من الدول العربية والأوروبية، ونالت جائزة الأغنية المفضلة في حفل "جوي أوورد" بالسعودية.

وواصل نجاحه بأغنية "صبرا" التي تجاوزت 185 مليون مشاهدة، وحصد عنها جوائز في حفل "بيلبورد عربية" لعام 2024، منها جائزة أفضل فنان عن فئة أغاني الليفانتين.



وجاء أحدث أعماله في ديو غنائي جمعه بالنجم تامر حسني بعنوان "ملكة جمال الكون"، والذي تم تصويره بطريقة الفيديو كليب في إطار رومانسي مرح، ولاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، ليؤكد الشامي مكانته كأحد أبرز الأصوات الصاعدة في الساحة الغنائية العربية.