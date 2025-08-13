الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفنان المصري أحمد سعد لدخول عالم التمثيل بشكل احترافي خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من التجارب المحدودة التي خاضها على مدار السنوات الماضية، سواء كضيف شرف أو بشخصيته الحقيقية كمطرب.

أحمد سعد يدخل التمثيل رسميًا بعد تجارب محدودة

ويعمل حاليًا على تطوير نص مشروعه الفني الجديد، الذي ينتمي إلى عالم الكوميديا، ويُتوقع أن يشكل نقطة تحول في مسيرته الفنية، إذ أكد أنه يفضل كوميديا الموقف على المبالغة والاستظراف، ويعتزم التعاون مع نجوم كوميديا يمتلكون رصيدًا جماهيريًا كبيرًا.



ورغم أن المشروع المرتقب يُعد أول تجربة تمثيلية واسعة له، فإن أحمد سعد سبق وشارك في عدد من الأعمال، أبرزها ظهوره في فيلم "كلام في الحب" عام 2006، ومسلسل "إحنا الطلبة" عام 2011، وفيلم "على وضعك" عام 2017 الذي تصدرت صورته الأفيش، وفيلم "الكهف" عام 2018.

كما ظهر بشخصيته الحقيقية في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" عام 2022، وشارك كضيف شرف في أفلام "سكر"، "أبو نسب"، و"روكي الغلابة".



ويُعرب أحمد سعد عن تقديره الكبير لشقيقه الفنان عمرو سعد، الذي يعتبره مصدر إلهام دائم، ويستشيره في كل خطواته الفنية، مؤكدًا أنه سيكون فخورًا إذا تعاون معه في عمل سينمائي.

ويأتي هذا التوجه نحو التمثيل بالتوازي مع نجاحاته في عالم الغناء، حيث طرح مؤخرًا ألبوم "بيستهبل" على جزأين، وضم مجموعة من الأغاني التي حققت تفاعلًا واسعًا، منها "أخويا" التي ظهر فيها عمرو سعد، و"مكسرات"، و"تاني" مع الفنانة روبي، و"بطة" التي استخدم فيها الجرافيك بأسلوب كوميدي.