"المسلماني": صنع الله إبراهيم كان جديرًا بالترشح لجائزة نوبل

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي غادر عالمنا اليوم.

وقال "المسلماني" في بيان له: “إن الأديب الكبير هو واحد من رموز قوتنا الناعمة، وقد حظي دومًا باحترام القراء والنقاد”.

وأضاف: “لقد كان الراحل الكبير جديرًا بالترشح لجائزة نوبل والفوز بها، ومن المؤسف أن اتحاد الكتاب الذي يمكنه الترشيح للجائزة، لم يفعل ذلك”.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: “إن نوبل ليست معيار الحكم الوحيد، ولا هي مستوي التقدير الأوحد، ولكن الوجود بقائمة الترشح لها أمر مهم لصناعة النجوم، وعولمة الإبداع، وتعزيز المعرفة”.

أحمد صلاح

