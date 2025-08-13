نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة شاهين: "الإسكندرية السينمائي" يكرم ليلى علوي ويحتفي بالمغرب تحت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية غادة شاهين، المدير الفني لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والتي تُهدى هذا العام إلى النجمة الكبيرة ليلى علوي، ستقام خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025، تحت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي".

وكشفت شاهين أن المهرجان يضم هذا العام 7 مسابقات رسمية وغير رسمية، وهي:

مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل بمشاركة 12 فيلمًا.

مسابقة الفيلم القصير المتوسطي بمشاركة 32 فيلمًا.

مسابقة الفيلم المصري بمشاركة 6 أفلام.

مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل بمشاركة 12 فيلمًا.

مسابقة أفلام الأطفال بمشاركة 13 فيلمًا.

مسابقة أفلام الشباب المحترفين والطلبة بمشاركة 58 فيلمًا.

مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو.



وأشارت شاهين إلى أن المهرجان تلقى هذا العام أكثر من 200 فيلم، تم اختيار 125 فيلمًا منها للمشاركة في مختلف المسابقات، مع حضور نخبة من نجوم وصناع السينما في لجان التحكيم من مصر وخارجها.

وأكدت أن المملكة المغربية ستكون ضيف شرف الدورة، حيث سيكرم المهرجان المخرج المغربي الكبير حكيم بلعباس، ويمنح وسام "عروس دول البحر المتوسط" للنجم المغربي القدير محمد مفتاح، كما سيتم تكريم المخرج التونسي الكبير رضا باهي.

وأضافت أن المهرجان يشهد مشاركة فرنسية قوية وملحوظة في هذه الدورة، سواء من خلال الأفلام أو الورش والأنشطة، وهو ما يعكس الزخم الدولي الكبير للمهرجان هذا العام.

وسيتم تكريم المخرج الفرنسي الكبير جون بيير أميريس، بينما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل المنتج والمخرج الفرنسي شارل سيبيتا، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير المخرج والكاتب الفرنسي باتريك جورج. كما تقدم الممثلة الفرنسية ماريان بورجو ورشة تمثيل ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب مشاركة العديد من الأفلام الفرنسية في جميع المسابقات.

كما أعلن المهرجان عن أسماء رؤساء لجان التحكيم في باقي المسابقات، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل المخرج الكبير عمر عبد العزيز، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الأطفال الدكتورة سماح أبو بكر عزت، ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الشباب المحترفين الدكتور عبير رفقي، فيما تترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الشباب الطلبة الدكتورة آمال عثمان، ويرأس مسابقة السيناريو الكاتب الكبير ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور عبد الرحيم كمال، أما مسابقة الفيلم المصري الطويل فتترأسها المونتيرة ورئيسة المركز القومي للسينما سابقًا منار حسني.

ويتضمن البرنامج أيضًا ندوات وورش عمل وماستر كلاس يقدمها كبار صناع السينما المصريين والعرب، بمشاركة أكثر من 40 دولة.

وفي جانب العروض الخاصة، يشهد المهرجان عرض فيلم "استنساخ" بطولة سامح حسين، بالإضافة إلى عرض فيلم "وحشيني.. أو العودة إلى الإسكندرية" للمخرج السويسري من أصل مصري تامر رجلي، وبطولة النجمة الفرنسية الكبيرة فاني أردان والممثلة اللبنانية نادين لبكي.