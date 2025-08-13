نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل الحجز على حسابات روتانا البنكية لصالح الفنانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا توضيحيًا حول قرار الحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصالح الأخيرة، بعد رفضهم دفع التعويض الذي أقرته المحكمة قبل أسبوعين.

وقال ياسر قنطوش: حصلنا على حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 2127 لسنة 17 ق محكمة القاهرة إقتصادي، والصادر بجلسة 5-2-2025 من الدائرة الخامسة الكلية، بناءً على طلبي بصفتي وكيل شيرين عبد الوهاب.

وتابع ياسر قنطوش حديثه: شيرين لما كان في شرط جزائي بينها وبين شركة روتانا راحت دفعت طواعية ولم تنتظر إجراءات التنفيذ، على عكس شركة روتانا التي لم تدفع التعويض حتى الآن، ليصدر ضدها قرار الحجز.

وسبق، وقضت محكمة النقض برفض طلب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه.