الرياض - كتبت رنا صلاح - وثّق الفنان المصري محمد رمضان لحظة استثنائية خلال تواجده في مدينة نيويورك، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو صوره بنفسه، ظهر فيه أحد المواطنين الأمريكيين وهو يستمع إلى إحدى أغنياته داخل سيارته.

محمد رمضان يوثق لحظة عالمية في نيويورك .. فيديو

وعلّق رمضان على الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يسمع فيها أغنية له تُبث من سيارة يقودها شخص أمريكي غير عربي، مضيفًا بثقة: "ثقة في الله.. المرة الجاية هيكون أمر طبيعي".



الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين متابعي رمضان، خاصة أنها تأتي في سياق حضوره اللافت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد حاليًا لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك.

وقد شهد ظهوره في ميدان تايمز سكوير ازدحامًا كبيرًا من جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، في مشهد يعكس مدى انتشار أعماله الفنية خارج العالم العربي.



وتأتي هذه اللحظة بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي رافقت زيارة رمضان إلى الولايات المتحدة، من بينها تداول صورته مع لارا ترامب، والتي أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات، ورد عليها رمضان برسائل وتصريحات تحمل طابعًا غامضًا ومثيرًا، مؤكدًا أن هناك مفاجأة قيد التحضير سيكشف عنها قريبًا.



هذا الحضور الإعلامي والفني المتزايد لمحمد رمضان في الساحة الدولية يعكس طموحه في توسيع قاعدة جمهوره، ويطرح تساؤلات حول دور منصات التواصل الاجتماعي في انتشار أعمال الفنانين، وقدرتهم على تجاوز الحواجز الثقافية واللغوية للوصول إلى جمهور عالمي.