الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة مؤثرة إلى الشعب التونسي عقب مشاركتها في حفل استثنائي على مسرح قرطاج الأثري، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي.

نجوى كرم تتألق في مهرجان قرطاج .. فيديو

ونشرت كرم عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو من الحفل، عبّرت فيه عن امتنانها العميق لإدارة المهرجان، والقائمين عليه من إداريين وتقنيين وعناصر أمن، مشيدة بدورهم الكبير في إنجاح الأمسية، وخصّت بالشكر السيدة حسنة لمتابعتها الدقيقة لكافة التفاصيل، قبل أن تختتم رسالتها بتمنيات صادقة لتونس بالأمان والفرح والسلام، مؤكدة أن شعبها يستحق كل الخير.





الحفل الذي أُعلن عن نفاد تذاكره بالكامل قبل موعده بيوم، شهد حضورًا جماهيريًا قياسيًا، حيث امتلأت مدرجات قرطاج التاريخية بآلاف العاشقين لصوت نجوى، الذين شاركوها الغناء في أجواء مبهرة.

وقدّمت شمس الأغنية العربية مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها "حالة طوارئ"، "كلمة بكلمة"، و"يلعن البعد"، التي رددها الجمهور بحماس وكأنها رافقته منذ سنوات، ليصبح المسرح كورالًا ضخمًا يصدح بحبها.



افتتحت نجوى الأمسية بأغنية "دايم عزك يا قرطاج"، التي أشعلت الحماسة منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن علاقتها بتونس تتجاوز حدود المهرجانات إلى محبة ودفء متبادل، إذ اعتادت أن تصرخ على المسرح "بحبك يا تونس"، فيرد الجمهور بصوت واحد "نحبوك برشا"، في مشهد يعكس عمق العلاقة بين الفنانة وجمهورها التونسي.

