الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور جديد للأزمة المستمرة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، تصاعد الجدل بعد تداول أنباء عن تقدم شيرين ببلاغ رسمي تتهم فيه حسام بالاستيلاء على شيكين بنكيين موقعين على بياض من داخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر.

شيكات على بياض تثير الجدل بين شيرين وحسام

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن الشيكين اختفيا بشكل مفاجئ، ما دفع شيرين إلى إخطار البنك لإيقاف التعامل بهما، ثم تحرير محضر رسمي بالواقعة.



وفي أول تعليق من عائلة حسام حبيب، قال والده في تصريحات خاصة إن شيرين ليست بهذه السذاجة حتى تحتفظ بشيكات على بياض، معبرًا عن استغرابه من ظهور هذه الأقاويل في هذا التوقيت، خاصة أن الانفصال بين الطرفين وقع منذ أكثر من عام.

وأضاف أن نجله سبق أن تنازل لشيرين عن سيارة فاخرة كانت قد أهدتها له وسجلتها باسمه، وتبلغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه، متسائلًا عن دوافع إثارة هذه القضية الآن.



وتعود جذور الخلافات بين شيرين وحسام إلى أواخر عام 2023، حين وقع الطلاق للمرة الثانية بعد زواج استمر خمس سنوات، لتبدأ بعدها سلسلة من النزاعات القانونية والإعلامية، شملت اتهامات بالخيانة والنصب والاستيلاء على ممتلكات، إلى جانب مشادات علنية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

العلاقة التي بدأت بتعاون فني عام 2018 تحولت سريعًا إلى صراع مفتوح، ارتبط اسمهما بإثارة الجدل أكثر من أي وقت مضى.