نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عمرو سعد يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عمرو سعد تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن خوضه موسم دراما رمضان 2026 بعمل جديد يحمل في طياته ملامح الحارة المصرية ونبض الشارع الشعبي، من إنتاج صادق الصباح، في تعاون يعِد بتقديم حكاية مشوّقة تمزج بين الدراما الاجتماعية والأحداث المشحونة بالإثارة.

وكشف مصدر خاص أن "عباس الريس" هو الاسم المبدئي للمسلسل، بينما تواصل الشركة المنتجة حاليًا استكمال ترشيحات أبطاله، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القريبة المقبلة.



ويأتي هذا المشروع بعد نجاح عمرو سعد في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، الذي جمع نخبة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد رزق، ريم مصطفى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، منة شلبي، إنجي المقدم، أحمد فهيم، نشوى مصطفى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، وطارق النهري، وحقق المسلسل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.