"كنت شغالة عند حسين الإمام خدامة في بيته".. بدرية طلبة تكشف عن انزعاجها من الشائعات

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن انزعاجها من بعض الأخبار المنتشرة مؤخرًا من القبض عليها وبعض الشائعات، مؤكدة إلى أنها تقدمت ببعض البلاغات للنائب العام لكل من خرج وتحدث عنها بفيديو أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات بدرية طلبة

وصرحت بدرية طلبة خلال لايف عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك قائلة: "شعب مصر مين اللي أشتمهم، دول هما اللي عملوني، أكبر نجم فيكي يا مصر عارف ده، بيحصل حاجات كتيير ضدي وبتشتم في عرضي وحاجات أوفر إنتو زودتوها، بيتقال أنت جعانة، وماله يا حبيبي جعانة وقاعدة في الفيلا بتاعتي، اتقال عني كنت شغالة عند حسين الإمام خدامة في بيته وبعدين خدني في البرنامج.. شفتني فين؟".

وتابعت: "قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضاءه، منا مافيا بقى، إنتوا عايزين مني إيه وليه الفيديوهات دي كل شوية، أختي النهاردة يتقالها أني مقبوض عليا، أنا قاعدة أهو في بيتي وقدمت بلاغات للنائب العام لأي شخص تحدث عني بالسوء".