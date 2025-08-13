الرياض - كتبت رنا صلاح - انضم الممثل رشدي الشامي إلى طاقم عمل المسلسل الدرامي “قتل اختياري”، حيث يلعب دورًا رئيسيًا يدعم القصة الدرامية المليئة بالتوتر والإثارة يبدو أن هذا العمل سيعكس قضايا إنسانية تعكس أحوال المجتمع وتطرح تساؤلات عميقة.

رشدي الشامي يشارك في دراما إنسانية مؤثرة بعنوان “قتل اختياري” مع نجوم بارزين

الشامي المعروف بأداءاته القوية، يعبر من خلال شخصيته في “قتل اختياري” عن معاني الأمل والتحدي في وجه الظروف القاسية التساؤلات التي يطرحها المسلسل قد تلامس قلوب الكثيرين، مما يجعله مثيرًا للاهتمام.

وتدور أحداث المسلسل حول صراعات إنسانية تجسد رحلة أفراد يسعون للتغلب على مصاعب الحياة ويشارك الشامي مع كوكبة من النجوم، مما يضفي بعدًا إضافيًا على العمل الفني.

يُتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا عند عرضه، نظرًا لما يحمله من رسائل مؤثرة يذكر أن رشدي الشامي دائمًا ما يسعى لتقديم أدوار مبتكرة تعكس موهبته الفريدة.

هذه التعاون الجديدة بينه وبين طاقم العمل يقدم لمحة عن طموحات الشامي المستقبلية وآمال تحقيق المزيد من النجاحات في مسيرته الفنية.