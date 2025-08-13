نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد حريق مسرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مسرح الفنان الكبير محمد صبحي بقرية سمبل على طريق القاهرة لحريق محدود داخل غرفة التحكم، نتيجة ماس كهربائي، أسفر عن بعض التلفيات البسيطة دون وقوع أي إصابات.

تصريحات محمد صبحي

وأكد صبحي في تصريحات صحفية أن الواقعة كانت تحت السيطرة سريعًا، موضحًا: "الحمد لله، مجرد كابل تسبب في الحريق، وتم التعامل معه فورًا، وقدر الله وما شاء فعل".

وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لبدء التحقيقات حول أسباب الحريق.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض صبحي لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى منزله لاستكمال علاجه تحت إشراف الفريق الطبي.

مسرحية“فارس يكشف المستور”

يذكر أن أحدث أعمال محمد صبحي هو العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "فارس يكشف المستور"، بمشاركة نخبة من النجوم، بينهم ميرنا وليد وكمال عطية ورحاب حسين وأنجيلكا أيمن.