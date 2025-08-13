نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد يكشف كواليس تحوله من تشجيع الأهلي إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هشام ماجد، كواليس تحوله من تشجيع الأهلي إلى الانتماء لنادي الزمالك، مشيرًا أن الأمر بدأ وهو في الثامنة من عمره، حين كان يشجع الأهلي بشكل عابر، بينما والده كان زملكاوي، وذلك خلال استضافته في برنامج «فضفضت أوي» مع المخرج معتز التوني على منصة «Watch It».

تصريحات هشام ماجد

وقال هشام إن عام 1989م كان نقطة التحول، إذ شاهد مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك في ختام الدوري، وكان الزمالك بحاجة لهدفين للفوز بالبطولة، وأحرز الأهلي هدفًا أولًا، ثم قلب الزمالك النتيجة بهدفين وحسم اللقب، ليقع هشام في حب الفريق الأبيض.

وتابع: «كنت فاكر إن ده العادي.. إن الزمالك هو اللي بيكسب على طول، شجعته وقتها، وقعد سنتين بياخد الدوري وإفريقيا، لكن بعد كده الأهلي كسب أكتر والزمالك أقل شوية، ومع ذلك فضلت زملكاوي لأني بحبه».