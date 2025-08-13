نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يوجه رسالة اعتذار لـ أنغام.. فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل رسالة اعتذار ودعاء للفنانة أنغام، وذلك خلال ختام المؤتمر الصحفي الذي أقامته نقابة المهن الموسيقية للفنان راغب علامة.

تصريحات مصطفى كامل



وقال مصطفى كامل: «أتقدم بخالص أمنياتي الطيبة لأختي وصديقتي وحبيبتنا الفنانة الكبيرة أنغام، وأدعو لها بالشفاء العاجل، ربنا يرجعها بألف سلامة.. وعفا الله عما سلف عن أي تصريحات كانت بيننا، ربنا يجيبك بالسلامة يا أنغام».

تصريحات محمود سعد



وكان الإعلامي محمود سعد كشف تطورات الحالة الصحية للنجمة أنغام بعد أزمتها الصحية، وقال محمود سعد في منشور له عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «اتطمنت على انعام النهاردة من دقائق وهي الحمد لله بخير، بتتحسن كل يوم أكتر من اللي قبله لكن العملية كبيرة والمشوار مش بسيط وهياخد وقت».

وتابع: «لكن الحمد لله في تحسن وتعامل مع الحياة افضل كل يوم وان شاء الله تخرج من المستشفى خلال أيام وتطمنكم بنفسها».