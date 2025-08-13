"واما" يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد فريق "واما" الغنائي لإشعال أجواء الساحل الشمالي بحفل جماهيري ضخم يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري، في واحدة من أقوى السهرات الصيفية المنتظرة، حيث يلتقي الثلاثي محمد نور، أحمد الشامي، وأحمد فهمي مع جمهورهم العريض بعد فترة من الترقب، ليقدموا عرضًا فنيًا حافلًا بالذكريات والأغاني التي صنعت اسم الفريق في الساحة الغنائية.

ويأتي هذا الحفل كأول ظهور كبير لـ "واما" بعد التغيير الذي طرأ على تشكيل الفرقة، إثر انفصال نادر حمدي لانشغاله في أعمال التوزيع الموسيقي، لتستمر المسيرة بثلاثي واما الذهبي الذي شكل على مدار أكثر من عقدين علامة فارقة في عالم الفرق الغنائية العربية.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا وأصبحت جزءًا من الذاكرة الغنائية لجيل كامل، مثل: "دا كلام"، "نجمة معدية"، و"شمس بحر"، بالإضافة إلى مفاجآت موسيقية يجهزها الأعضاء خصيصًا لمحبيهم، ما يجعل الحفل مرشحًا ليكون من أكثر الفعاليات الصيفية تفاعلًا وحضورًا هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن "واما" بدأت مشوارها الفني عام 1998 كفرقة موسيقية بحتة، قبل أن تتحول عام 2003 إلى واحدة من أبرز تجارب "البوي باند" العربية، مستلهمة روح الفرق العالمية ولكن بطابع مصري خالص، ما منحها قاعدة جماهيرية واسعة امتدت من جيل الألفية وحتى اليوم.