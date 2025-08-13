نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشدي الشامي ينضم لركب نجوم "قتل اختياري" في دراما إنسانية مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان القدير رشدي الشامي إلى فريق عمل مسلسل "قتل اختياري"، الذي تتصدر بطولته النجمة ركين سعد والنجم أحمد خالد صالح، تحت إدارة المخرج محمد بكير، ومن تأليف أمين جمال، والمقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية، إذ تدور أحداثه حول زوجين يعيشان صراعًا نفسيًا واجتماعيًا نتيجة إصابة طفلهما بمتلازمة داون، ليطرح العمل تساؤلات عميقة حول الحب والتضحية وقوة الروابط الأسرية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنانة انتصار، إلى جانب نخبة من النجوم، في عمل يُتوقع أن يترك بصمة خاصة لدى المشاهدين بفضل قصته المؤثرة ورسائله الإنسانية.

على صعيد آخر، يواصل رشدي الشامي حصد إشادات الجمهور من خلال أحدث مشاركاته السينمائية في فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمعه بالنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويُعرض حاليًا بدور السينما. ويشارك في الفيلم أيضًا الفنانة غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، وعدد من ضيوف الشرف مثل طارق لطفي وأوس أوس.

تدور قصة الفيلم حول أحمد الذي يعود إلى مصر بعد سنوات من الغربة للاستقرار، لكن خططه تتعطل إثر حادث غامض يتعرض له خاله أحمد ويفقد على إثره الذاكرة، لتنكشف أسرار خطيرة عن تورطه في إمبراطورية إجرامية، ما يضعه أمام سلسلة من المواقف المصيرية.