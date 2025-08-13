"Wednesday" يكسر حاجز الـ50 مليون مشاهدة في 5 أيام ويشعل الجدل بين الجمهور والنقاد



القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الموسم الثاني من المسلسل الشهير "Wednesday" انطلاقة قوية على منصة نتفليكس، حيث حصد 50 مليون مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى من عرضه، ليحتل المركز الثاني كأكبر انطلاقة لمسلسل باللغة الإنجليزية على المنصة بعد الموسم الأول.

المنصة أطلقت الجزء الأول من الموسم الجديد في 6 أغسطس 2025، متضمنًا أربع حلقات فقط، في خطوة مقصودة لزيادة التشويق قبل طرح الجزء الثاني المقرر في 3 سبتمبر المقبل.

الموسم الثاني جاء بتغييرات لافتة، أبرزها انضمام أسماء كبيرة مثل ستيف بوسيمي في دور مدير أكاديمية "نيفَرمور"، وليدي جاجا التي تجسد شخصية مدرّسة غامضة، بالإضافة إلى النجمة جوانا لوملي، وهو ما أضفى مزيدًا من التنوع على العمل.

ورغم الشعبية الكبيرة، تباينت آراء النقاد بين الإشادة بجودة الإخراج والأجواء البصرية، وبين انتقاد التوسع في الشخصيات على حساب تماسك الحبكة، ما جعل بعضهم يصف الموسم بأنه "عرض بصري أكثر من كونه قصة محكمة".

الحلقات الأربع الأولى انتهت بمفاجآت صادمة، أبرزها دخول Wednesday في غيبوبة بعد مواجهة عنيفة، وكشف أسرار مثيرة حول برنامج غامض يُعرف بـ "LOIS"، مما جعل الجمهور في حالة ترقب وفضول كبير لمعرفة ما سيحدث لاحقًا.